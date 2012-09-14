〔金砖国家〕9月13日股汇市收盘纵览

路透9月14日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币9月13日(周四)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收高0.36%,报982.00点.

中国股市:沪综指周四收跌.整体经济短期内未出现实质性好转,令市场持续面临获利回吐压力.且中日钓鱼岛争端升级等外围不确定性因素加剧令多空盘中拉锯趋激烈.分析人士指出,短线股指正面临方向选择,若无重大利空出现,调整结束后大盘或仍有震荡上行机会.沪综指.SSEC收报2,110.379点,跌16.175点,或0.76%;今日沪市A股成交金额645亿元人民币,上日为690亿元.[.SSCN]

香港股市:收低,结束之前连涨五个交易日的走势,且成交量清淡.美联储为期两日的货币政策会议将在今日稍晚公布结果,市场预期决策者或推出新的刺激举措.恒生指数.HSI收盘跌0.14%,报20,047.6点.恒生国企指数.HSCE也收低0.1%,报9,480.3点.[.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周四小幅收低.德国宪法法院周三核可欧元区纾困基金后国际欧元走高,人民币中间价今日仅小幅上升,且现汇并未跟随;相反美元价格偏低激发购汇需求,令人民币稍微走软.境内美元人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS升水报1,290点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.4586元.[CNY/CN]

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印度股市:连续第七个交易日收涨,创下七个月收盘高位.因政府进行改革的希望提振银行股上涨,而且对美国联邦储备理事会(美联储,FED)推出刺激政策的预期也提振科技股.指标股指.BSESN收升0.12%至18,021.16点,录得2月23日以来最高收位,以及2011年3月以来持续最长的涨势.[.BO][ID:nL3E8KD4A7]

印度汇市:卢比兑美元由上日所及三周高点回落,因美联储公布政策决议之前市场情绪趋于谨慎,而且炼油商和政府也增加美元买盘.印度卢比兑美元INR=D2收报55.43/44,上日收报55.21/22.[INR/][ID:nL3E8KD4FP]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,484.880点.MSCI明晟俄罗斯指数.MIRU00000PUS收涨0.33%至807.08点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX涨0.79%至31.2625;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX涨0.52%,报40.3900.

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巴西股市:收涨至逾四个月高点,之前美联储宣布推出新一轮货币刺激政策,巴西也表示将给予更多行业工资税减免优惠.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP跳涨3.4%至61,958.12点,为5月初以来最高位.[ID:nL1E8KDK1C]

巴西汇市:雷亚尔兑美元BRBYBRL=小涨0.4%,报2.0175.[ID:nL1E8KDDJ3]

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南非股市:连续第二日收涨,即便矿工罢工仍然困扰该国矿业,矿商Anglo American Platinum(AMSJ.J)由上日的打击中反弹.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI收高0.37%,至31,650.08点.综合指数.JALSH收升0.42%,报35,885.23点.[.J][ID:nL5E8KDINJ]

南非汇市:兰特兑美元周四尾盘由一周低点反弹,因美联储推出第三轮货币宽松政策,使市场受到鼓舞.截止1700 GMT,兰特兑美元ZAR=D3报8.31,由日内低点8.4450反弹.[ZAR/][ID:nL5E8KDKQD](完)