〔加拿大经济〕希望实现预算平衡,但首要任务是确保经济持续增长--总理

路透渥太华9月13日电---加拿大总理哈珀周四称,希望在2015年10月的下届选举之前实现联邦预算平衡,但他的首要任务是确保经济继续增长.

"我们必须继续改善财政状况.我希望预算得到平衡,这是议会的一个目标.但我们的首要目标不是预算平衡,而是保证加拿大经济能持续增长,"哈珀在接受Sun News Network采访时说.

最新联邦预算设定的目标为,在2015年4月1日起财年实现预算盈余.

他估计当前赤字为240-250亿加元(247-258亿美元),这个数字和美国联邦赤字相比显得相对较小,但以保守的加拿大财政标准衡量,仍然很大.

哈珀接受采访称,虽然他预计复苏步伐将会缓慢,但并未见到高度的不确定性,这种不确定性源自于欧洲经济困境和美国今年底迫近的"财政悬崖".

哈珀一向重视与发展较快地区扩展贸易往来并改善同这些地区的关系,特别是亚洲,主要是考虑到欧美等传统市场增长非常温和.(完)