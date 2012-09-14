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中国汇市 | 2012年 9月 14日 星期五 10:18 BJT

〔中国汇市〕人民币因QE3跳空高开,盘中创近四个月高点

路透北京9月14日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周五跳空高开,对美国推出的第三轮量化宽松(QE3)立即作出反应.交易员表示,早盘仍不断有美元抛出,将人民币一度推升至近四个月的高位.

他们表示,尽管中间价以6.3317来表明央行不太想让人民币大幅升值的态度,但美联储主席的"炮弹"太猛了,全球性的美元流动性泛滥将带动非美货币普遍上涨.

"有点恐慌,早盘跳空并一路涨上来,"一家国有银行的交易员表示.

人民币早盘最高升至6.3188,最低价为6.3214,开盘报6.3205元,都强于中间价.上日收盘为6.3296元.人民币前次盘中高点为5月21日的6.3187元.

离岸市场的人民币CNH=同样也呈上涨之态,目前报6.3190元.(完)

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