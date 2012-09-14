〔中国汇市〕人民币因QE3跳空高开,盘中创近四个月高点

中国汇市：路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.8877元附近
路透上海3月2日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周四预计会开在6.8877元附近，较上日贬值约79点。
路透北京9月14日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周五跳空高开,对美国推出的第三轮量化宽松(QE3)立即作出反应.交易员表示,早盘仍不断有美元抛出,将人民币一度推升至近四个月的高位.
他们表示,尽管中间价以6.3317来表明央行不太想让人民币大幅升值的态度,但美联储主席的"炮弹"太猛了,全球性的美元流动性泛滥将带动非美货币普遍上涨.
"有点恐慌,早盘跳空并一路涨上来,"一家国有银行的交易员表示.
人民币早盘最高升至6.3188,最低价为6.3214,开盘报6.3205元,都强于中间价.上日收盘为6.3296元.人民币前次盘中高点为5月21日的6.3187元.
离岸市场的人民币CNH=同样也呈上涨之态,目前报6.3190元.(完)
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* 人民币收跌逾百点，大行出手结汇 * 特朗普国会讲话后美元保持强势 * “两会”临近汇价料以稳定为主 * 美联储3月升息几率近七成 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京3月1日 - 人民币兑美元即期周三收跌逾百点，但波动区间仍较为有限。交易员 称，美国总统特朗普国会讲话提振美指，但大行出手结汇，人民币跌幅稳定。随着“两会”（人大和政协）临 近，料短期难突破1月中旬以来维持的波动区间。 他们并表示，美指强势打压离岸人民币(CNH=D3)，两地价差一度缩窄至30点左右；随后离岸疑似受到干预 ，两地点差再度走阔。美联储升息预期明显升温，且特朗普经济政策仍未提供更多细节，仍需持续关注。 “明明知道马上要开会了，大行肯定会砸（美元），没必要跟他对着干。”一中资行交易员表示。 亦有中资行交易员表示，两会临近汇市还是稳定为主，如果这个时候汇价创新高或者创新低吸引话题不合 适，把话题还是会让给“改革”方面。 全球汇市方面，美元周三小涨，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员讲话引发对于本
路透上海3月1日 - 人民币兑美元即期周三早盘随中间价放量下跌，但波动区间仍较为有限。交易员称，美国总统特朗普国会讲话暂未明显影响市场，人民币反弹遇阻后回到昨日收盘价附近，随着“两会”（人大和政协）临近，料短期难突破1月中旬以来维持的波动区间。