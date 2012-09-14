中国称海监船抵达钓鱼岛海域执法

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Kiyoshi Takenaka/Sui-Lee Wee

路透东京/北京9月14日电---六艘中国海监船周五进入具争议的钓鱼岛(日本称尖阁列岛)附近海域，中日岛屿争端进一步升级。

中国外交部称，这些船只进入该海域进行维权巡航执法，这是中国政府宣布《中华人民共和国政府关于钓鱼岛及其附属岛屿领海基线的声明》后，中国海监首次在钓鱼岛及其附属岛屿海域开展维权巡航执法。

中国外交部在声明中称："通过维权巡航执法行动，体现我国政府对钓鱼岛及其附属岛屿的管辖，维护我国的海洋权益。"

日本海岸警卫队称，警卫队要求这些中国船只离开该海域，但只有两艘离开，余下四艘仍在该海域。

警卫队一名官员称，并未使用武力驱逐中国船只。

"我们将全力警戒和监视，"日本首相野田佳彦在被问及日本的反应时表示。

上月中国保钓人士登上钓鱼岛后遭日方拘押，中日关系急剧恶化。中国多个城市爆发反日抗议。

日本周二不顾中国警告从私人"岛主"手中购买钓鱼岛后，双边关系进一步紧张。

中国周四警告日本，双边贸易可能遭受冲击。日产汽车(Nissan)(7201.T)一名高管称，中日关系紧张已影响到该公司在中国的生意。（完）