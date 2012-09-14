中国称海监船抵达钓鱼岛海域执法

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(本文由路透中文网编译提供)
记者 Kiyoshi Takenaka/Sui-Lee Wee
路透东京/北京9月14日电---六艘中国海监船周五进入具争议的钓鱼岛(日本称尖阁列岛)附近海域，中日岛屿争端进一步升级。
中国外交部称，这些船只进入该海域进行维权巡航执法，这是中国政府宣布《中华人民共和国政府关于钓鱼岛及其附属岛屿领海基线的声明》后，中国海监首次在钓鱼岛及其附属岛屿海域开展维权巡航执法。
中国外交部在声明中称："通过维权巡航执法行动，体现我国政府对钓鱼岛及其附属岛屿的管辖，维护我国的海洋权益。"
日本海岸警卫队称，警卫队要求这些中国船只离开该海域，但只有两艘离开，余下四艘仍在该海域。
警卫队一名官员称，并未使用武力驱逐中国船只。
"我们将全力警戒和监视，"日本首相野田佳彦在被问及日本的反应时表示。
上月中国保钓人士登上钓鱼岛后遭日方拘押，中日关系急剧恶化。中国多个城市爆发反日抗议。
日本周二不顾中国警告从私人"岛主"手中购买钓鱼岛后，双边关系进一步紧张。
中国周四警告日本，双边贸易可能遭受冲击。日产汽车(Nissan)(7201.T)一名高管称，中日关系紧张已影响到该公司在中国的生意。（完）
--编译：张家伟 发稿：王燕焜
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。