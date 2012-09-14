任天堂将推出最新Wii U游戏平台

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(本文由路透中文网编译提供)
路透纽约/东京9月13日电---日本视频游戏公司任天堂7974.OS将推出新一代游戏平台——Wii U。据悉，这一游戏平台将携载最新的《超级马里奥》游戏在11月18日登陆美国市场。任天堂希望借此重新从互联网和移动设备竞争者手中夺回市场份额。
这也是任天堂16年来推出的首款专门载有《超级马里奥》游戏的游戏平台。随着游戏机控制台销售摇摇欲坠，该公司试图重新从索尼(6758.T)和微软(MSFT.O)手中夺回市场主导地位。游戏玩家渐渐转向网游或移动设备，例如苹果iPad。
任天堂发布Wii U的时机赶在了繁忙的年底节日购物季之前。Wii U可谓是Wii的“后承者”。
Wii U的起售价不到300美元，且拥有TVii服务。后者是一种可让用户观看并录下现场电视节目的流媒体服务。
TVii用户可以浏览包括Netflix (NFLX.O)、亚马逊(AMZN.O)、谷歌YouTube和Hulu等多个内容提供商的视频。新产品的触控屏也让其价格高于竞争对手。索尼PlayStation 3和微软Xbox 360的起步价分别为250美元和200美元。
Wii U在日本的上市时间为12月8日，起步价约为340美元。
因网络游戏的出现及智能手机免费休闲游戏的日渐流行，传统游戏控制台和打包视频游戏在过去几年的销量大幅下滑。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。