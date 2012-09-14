〔日本个股〕日产汽车全球召回5.1万辆汽车,因方向盘有脱落风险

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透巴黎/赫尔辛基9月13日电---日本日产汽车(7201.T)召回51,000辆汽车,因一新款运动型多功能车(运动休旅车,SUV)在驾驶过程中出现明显方向盘脱落故障.
日产周四表示已确定问题缺陷可能影响到600辆汽车.之前芬兰摄影记者Kari Alentola称,他驾驶的新逍客(Qashqai)七座款出现方向盘脱落.
"我们已收到一位客户报告称,在低速行驶时方向盘掉落."日产汽车一位发言人称,并表示未报告有受伤情况.
日产汽车称在事故发生后作出快速反应,并且发现一家供应商的"加工过程变化"可能导致了该问题.
该问题可能会影响到今年某批次组装的SUV逍客和NV200厢式货车的方向盘.这批车辆销往多数主要市场,除北美市场外.
该发言人称,此次召回包括欧洲、亚洲、拉丁美洲、中东、非洲和大洋洲.(完)
--编译 洪曦;审校 王冠中
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。