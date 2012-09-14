〔日本个股〕日产汽车全球召回5.1万辆汽车,因方向盘有脱落风险

路透巴黎/赫尔辛基9月13日电---日本日产汽车(7201.T)召回51,000辆汽车,因一新款运动型多功能车(运动休旅车,SUV)在驾驶过程中出现明显方向盘脱落故障.

日产周四表示已确定问题缺陷可能影响到600辆汽车.之前芬兰摄影记者Kari Alentola称,他驾驶的新逍客(Qashqai)七座款出现方向盘脱落.

"我们已收到一位客户报告称,在低速行驶时方向盘掉落."日产汽车一位发言人称,并表示未报告有受伤情况.

日产汽车称在事故发生后作出快速反应,并且发现一家供应商的"加工过程变化"可能导致了该问题.

该问题可能会影响到今年某批次组装的SUV逍客和NV200厢式货车的方向盘.这批车辆销往多数主要市场,除北美市场外.

该发言人称,此次召回包括欧洲、亚洲、拉丁美洲、中东、非洲和大洋洲.(完)