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亚洲 | 2012年 9月 14日 星期五 10:40 BJT

〔标题新闻〕OECD称全球经济不确定或导致今年国际并购活动骤减,总规模料降34%至6,750亿美元

注:OECD为经济合作暨发展组织的缩写.

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL3E8KD60I]

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