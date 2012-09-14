《中国债券市场每日交易备忘》--9月14日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国财政部代理河北等七省区市206亿元人民币三年期固息地方政府债9:50-10:30招标 财政部代理河北等七省区市210亿元五年期固息地方政府债9:50-10:30招标 大连万达集团4.5亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA-),建设银行主承 天津市政投资公司4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),兴业银行主承 江铃控股公司3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),农业银行主承 成都文化旅游发展集团2.5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),浙商银行主承 阳谷祥光铜业5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),国开行主承 浙江龙盛( 600352.SS )5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),招商银行主承 西子电梯集团3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),北京银行和招商银行主承 绍兴中国轻纺城市场开发公司18.5亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA),招行主承 珠海港集团4.8亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA),光大银行主承 中国船舶工业集团45亿元10年期中票簿记建档(主体评级AAA),光大银行和中信证券主承 ============================================================================== 二、新债上市: 广东省43亿元五年期固息地方政府债1263001,票面利率3.21% 广东省43亿元七年期固息地方政府债1263002,票面利率3.40% 新疆石河子开发区6亿元六年期固息债1280255,票面利率7.50% 松原城市开发建设公司13亿元七年期固息债1280256,票面利率7.30% 牡丹江国有资产公司12亿元七年期固息债1280258,票面利率7.08% 舟山定海区国资公司10亿元八年期固息债1280262,票面利率7.25% 曲靖开发投资公司6.5亿元七年期固息债1280270,票面利率7.25% 淮安开发控股公司12亿元七年期固息债1280272,票面利率7.20% 南京高新技术经济公司9亿元七年期固息债1280273,票面利率6.94% 国家电网100亿元五年期中票1282338,票面利率4.56% 南山集团6亿元五年期中票1282339,票面利率5.93% 巨化集团5亿元五年期投资人选择权(3+2)中票1282340,票面利率5.10% 亨通集团4亿元三年期中票1282341,票面利率5.79% 国电电力( 600795.SS )40亿元九个月期超短融011219003,票面利率3.99% 中国铝业公司60亿元九个月期超短融011215003,票面利率4.00% 东方航空( 600115.SS )( 0670.HK )40亿元九个月期超短融011234001,票面利率4.10% 福耀玻璃( 600660.SS )6亿元一年期短融041258050,票面利率4.64% 山东新希望六和集团5亿元一年期短融041252039,票面利率4.94% 电信科学技术研究院12.5亿元一年期短融041269023,票面利率4.64% 欧菲光( 002456.SZ )2亿元一年期短融041260059,票面利率6.50% 华电国际( 1071.HK )( 600027.SS )20亿元一年期短融041251027,票面利率4.22% 宁波原水集团4亿元一年期短融041272004,票面利率4.94% 东方海洋( 002086.SZ )1.5亿元一年期短融041260061,票面利率5.18% 云南冶金集团8亿元一年期短融041258051,票面利率4.64% 大连国际( 000881.SZ )3亿元一年期短融041258052,票面利率5.40% ============================================================================== 三、缴款: 上饶城投13亿元七年期固息债1280276,票面利率7.30% 常德经济建设投资集团12亿元七年期固息债1280283,票面利率7.19% 中石化集团50亿元三个月期超短期融资券 南方电网50亿元六个月期超短融 云南煤化工集团10亿元一年期短融 广东交通集团15亿元一年期短融 孚日股份( 002083.SZ )2.5亿元一年期短融 浙江荣盛控股集团9亿元一年期短融 桂林三金( 002275.SZ )3亿元一年期短融 安徽淮海实业发展集团3亿元三年期中票 ============================================================================== 四、还本付息: 中国人民银行100亿元一年期央行票据1101070到期兑付,参考收益率3.5840% 工商银行90亿元10年期发行人选择权(5+5)浮息(七天回购基准)金融债050503付息,基本利差1.05% 浙商银行7亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债062001付息,票面利率4.25% 工商银行( 1398.HK )58亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债1005001付息,票面利率3.90% 工商银行( 601398.SS )162亿元15年期发行人选择权(10+5)固息次级债1005002付息,票面利率4.10% 河北钢铁集团12.6亿元七年期投资人选择权(5+2)浮息(一年定存基准)中票1082159付息,基本利差1.40% 河北钢铁集团37.4亿元七年期投资人选择权(5+2)固息中票1082160付息,票面利率4.15% 河南投资集团5亿元三年期中票1182249付息,票面利率6.60% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --中国国务院副总理李克强近日称,在当前形势下,应瞄准城市基础设施建设这类一举多得 的领域加大投入,作为扩内需的有力"杠杆".[ID:nSB1778014] --国家统计局9/18公布8月70个大中城市住宅销售价格月度报告 9/27公布1-8月规模以上工业企业利润 ============================================================================== 注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完) --整理 曹巍浩; 审校 边竞/李宏薇