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亚洲 | 2012年 9月 14日 星期五 10:42 BJT

〔日本债市〕公债价格扬升,美联储刺激举措提升日央行采取行动的希望

路透东京9月14日电---日本政府公债价格周五上扬,因市场愈发寄望日本央行终将跟随美国联邦储备理事会(美联储, FED)最新宽松举措步伐,实施一些刺激行动.

美联储周四推出新一轮大规模货币刺激计划,称将每月购买400亿美元抵押支持债券,并持续实施资产购买行动,直到就业前景明显改善.并称目前实施的近零利率目标将至少持续到2015年中期.之前引导的预期时间是2014年底.[ID:nSB1777544]

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