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亚洲 | 2012年 9月 14日 星期五 10:42 BJT

〔东京汇市〕美联储QE3打压美元,欧元涨至四个月高位

* 美联储出台QE3,欧元兑美元触及四个月高位

* 欧元不大可能急升突破1.3美元--交易商

* 美元兑日圆接近七个月低位

* 市场对日本当局可能干预汇市保持警惕--分析师

路透新加坡9月14日电---美元兑一篮子主要货币周五触及四个月低位,扩大此前因美联储(FED)出台QE3出现的跌势.

美联储宣布QE3后,欧元兑美元触及四个月高位.有交易员和分析师表示,欧元近期有望续涨,不过不太可能出现急涨.

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