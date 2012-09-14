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亚洲 | 2012年 9月 14日 星期五 10:45 BJT

〔澳新汇市〕澳新货币兑美元均创新高,美联储新刺激举措打压美元

路透悉尼/惠灵顿9月14日电---新西兰元/美元周五跃升至六个半月高位,澳元/美元升至一个月高位,因美国联邦储备理事会(美联储,FED)祭出强力的新刺激计划,打压美元.

新西兰元/美元NZD=D4蹿升至0.8344美元,为3月初以来的最高位,已从上周所及低位0.7915美元累计上扬5%.该货币对已明确站上55周移动均线,为当前走势带来利多信号.

新西兰元/美元本周有望上涨2.6%,创下今年以来的最佳周度表现.支撑位料在0.8250美元,卖单可能挂在0.8350美元上方.

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