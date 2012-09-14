〔澳新汇市〕澳新货币兑美元均创新高,美联储新刺激举措打压美元

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透悉尼/惠灵顿9月14日电---新西兰元/美元周五跃升至六个半月高位,澳元/美元升至一个月高位,因美国联邦储备理事会(美联储,FED)祭出强力的新刺激计划,打压美元.
新西兰元/美元NZD=D4蹿升至0.8344美元,为3月初以来的最高位,已从上周所及低位0.7915美元累计上扬5%.该货币对已明确站上55周移动均线,为当前走势带来利多信号.
新西兰元/美元本周有望上涨2.6%,创下今年以来的最佳周度表现.支撑位料在0.8250美元,卖单可能挂在0.8350美元上方.
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。