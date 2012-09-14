《中国经济焦点》中国对招QE3双刃剑,宏调难度加大稳增长方向不变

* 美联储推QE3加剧中国宏观不确定性

* 可能加大中国输入性通胀压力,货币政策更趋谨慎

* 中国货币政策松动取决国内经济形势及物价

* 降息预期减弱,降准可能性仍存

作者 沈燕

路透北京9月14日电---美国祭出大规模购债行动QE3,对于全球第二大经济体的中国而言如一把双刃剑,在面临通胀随时可能反弹且经济落底时点尚不明时,中国宏观调控将更多取决于自身的情况.

受访人士一致认为,QE3推出可能会加大中国输入性通胀压力以及影响国际资本流动方向,中国货币政策工具的运用更趋谨慎,尤其是降息的可能性明显减弱,但降准预期犹在.至于运用何种货币政策工具最主要取决中国目前的经济形势.

"我不赞同美国推QE3对中国经济是利大于弊的判断,因为弊端是确定的,而且是马上就见到的,而利却是长远的,并且是不确定的,还要拐很大一个弯."中国国家信息中心宏观经济预测部主任范剑平对路透称.

他进一步分析称,中国与美国的情况是不同的,美国的通胀压力不大,推QE3是为了就业.但中国却不同,通胀随时有反弹的可能,QE3推出只会加剧中国输入型通胀的压力,加大中国经济复苏的成本.

"中国的政策制订更多是考虑自身经济发展的情况,QE3的推出可能会影响国际资本的流动性,导致流向发生改变,可能会流向新兴经济体,而中国又是总体经济状况比较好的新兴市场,但这些不会成为影响货币政策方向的主要原因."中国人行一位不愿具名的官员称.

此外,QE3的推出可能导到美元对人民币的贬值,这对中国企业的出口并不利,且这个影响是很快可以见到的,而期待QE3的推出振兴美国经济,继而提振中国出口,这种影响和结果都存在很大不确定性,且需要很长一段时间.

美国联邦储备理事会(美联储,FED)周四推出新一轮大规模货币刺激计划(QE3),称将每月购买400亿美元抵押支持债券,并持续实施资产购买行动,直到就业前景明显改善.

美联储的新计划包括每月购买400亿美元MBS,时间不限,直到就业市场形势明显改善.贝南克在证词陈述中再次强调,就算出现经济复苏的证据,这项计划也不会很快结束.加上现有的卖短买长(扭转操作,twist operation)举措,美联储预计每月在长债市场的干预规模将达850亿美元,这一状况将持续至年底.

内需不振,加之大宗商品价格下跌,拖累中国8月进口意外录得七个月来首度同比下滑;出口同比增速虽较上月略升,但外部环境持续低迷,令增幅徘徊于低位.分析人士普遍预计,未来进出口状况仍难乐观,实现全年10%的增速目标难度不小.[ID:nSB1768820]

**影响评价各不同**

很显然地,相较前两轮力度较大的QE1和QE2,此次推出的QE3力度和影响力受访人士普遍认为有所下降,尤其对中国经济的影响力远不如此前.

"政策本身就存在递减效应,QE已经用了两轮,现在再用第三轮,效果肯定不如以前了."中国国家外汇管理局的一位官员就称,至于是否会影响国际资本的流动现在很难判断.

上述中国人行官员也称,中国的货币政策最主要取决于国内经济形势和物价,刚刚公布的8月份数据不好,中国经济到底何时见底都存在分歧,在这种情况下,美国推出QE3的确加大中国货币政策的调控难度,但这应该不是中国货币政策调整所考虑的主要因素.

他进一步分析指出,从目前物价形势看,中国8月份CPI虽有所反弹,但全年有可能会维持在3%左右,至少短期内中国不可能再出现负利率情况,从这个角度看降息的空间有限.至于降准或其它货币政策工具,如果经济下行压力继续加大,不排除使用的可能.

中国政府年初设定的今年经济成长目标为7.5%.最新公布的数据显示,中国8月居民消费价格指数(CPI)反弹,同比增长2%,消费均保持平稳,但工业增加值远逊于预期且工业生产者出厂价格(PPI)跌幅进一步扩大,而且进口七个月来同比首次转为负增长,都表明三季度经济仍处于下行寻底阶段,可能促成稳增长政策继续加力.[ID:nSB1767750]

**货币政策是否跟着美国起舞?**

尽管受访人士都提到QE3的推出会加剧中国宏观调控的难度,但在目前中国自身面临诸多压力的前提下,稳定中国经济,保持政策稳定更重要,而货币政策是否应跟随QE3有所松动,专家们也表达了不同意见.

范剑平就提到,如果QE3推出对中国跨境资本流动的影响不明显,中国没有必要大幅调整政策,尤其是货币政策,应该保持稳定.

他进一步指出,中国目前面临的经济下行压力比较大,一方面要稳定经济,另一方面房价还这么高,物价也存在随时反弹的可能,因此货币政策调整要更谨慎,"不要轻易动用降息的工具,要尽量减少货币政策调整对物价的影响."

至于财政政策方面,他认为会保持原有基调,毕竟财政支出规模是年初全国人大审议通过的,目前没有追加扩大投资支出的必要.

著名经济学家邱晓华就表示,美国开闸放水,中国货币政策也不可能太紧,需要适当松动,"否则中国很吃亏,尤其是目前中国经济下行压力这么大,需要货币政策的松动支持,"降息可能不大会,降准仍有可能."

但他也提到,虽然经济全球化的程度加深,但对中国而言最重要的是先把自身的经济稳住,至于政策选择方面,更重要的是多管齐下和真正发挥政策的实际效果.

为稳定经济,中国已加快基础建设投资,同时出台稳定外贸的政策,加快出口退税进度以及结构性减税等诸多举措.中国总理温家宝在本周天津召开的达沃斯会议上明确表示,中国经济增长仍在预定目标内,有望进一步趋稳,而且"稳增长"弹药充足.(完)