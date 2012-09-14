〔西班牙金融〕政府拟向银行发债筹30亿欧元,帮助建立紧急流动性基金

标题新闻：日本标售10年期公债，投标倍数为3.74
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路透马德里9月13日电---西班牙财政部计划通过向该国银行业定向发行债券的形式筹集30亿欧元(39亿美元)资金,作为紧急流动性基金的一部分.该基金旨在降低财政紧绌的自治地区的借贷成本.
财政部周四称,发债定于9月21日进行,将包括浮息债券和2015-2017年到期的债券.这将是政府为支持成立该紧急流动性基金而进行的首次债券发行.
财政部表示,一些国内银行已承诺向总规模为180亿欧元的流动性基金提供80亿欧元贷款.该基金来源还将包括彩票基金和公债.
西班牙经济部在声明中称,除了这次向银行发债筹集的30亿欧元外,银行承诺的其余50亿欧元将在10月中旬拨付.
消息人士周三对路透表示,西班牙国际银行(SAN.MC)、西班牙对外银行(BBVA)(BBVA.MC)和La Caixa(CABK.MC)将承担上述向流动性基金提供的大部分贷款.(完)
--编译 徐文焰;审校 张涛
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