《热点透视》若重演与GDP历史关联,美股再创新高或许要到2066年

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Edward Hadas; 编译 隋芬

路透伦敦9月13日电---以实质水平来看,美国股指直到1985年才真正回到1929年达到的顶点.但到1985年的时候,美国国内生产总值(GDP)已经是1929年的六倍.若重复这个模式,股指重返2000年高位估计要等到2066年.

理论上,股价与GDP应该是相关的.股价总是股息或利润的一定倍数,而股息或利润又代表了一定比例的GDP.这个倍数与比例都会逐渐变化,但即便翻倍或是减半,最终GDP的变动还是更大.而长期来看,市场会追随经济而动.

扫一眼美国GDP与标普500股指的比照图表(经过通胀调整)(link.reuters.com/hup62t),股价与GDP相关的理论是符合实际的.图表中GDP那跟线很直,只有大萧条时期向下弯过.股市曲线的波动则剧烈得多,但也没与GDP曲线偏离过太远.

看上去,这张图就像一条兴奋的小狗跟着主人穿过树林时,与主人各自留下的脚印.对投资者来说,小狗那些偶尔的脚步偏离是很重大的.实际上,1929年的时候,小狗离开了原路太远,导致花了56年才找回来.这段时间很久,哪怕是对一个长期投资者而言.

而在始于1980年并延续至2000年的股票牛市期间,活泼好动的股市"幼犬"又有一次撒欢跑开,钻进了树丛里面.进入21世纪以后,股市开始掉头,累计跌去了30%.

GDP"主人"则走得非常缓慢,可能会让那些持短期视野的人觉得,股价与GDP之间的相关性已被完全打破.但这二者终会再次会合.较耐人寻味的问题是,要过多久小狗才会再次听到主人的呼唤?

美国经济过去10年的年均增速仅有1.6%,远低于过去50年平均3%的增速,也不及1929年股市高点与1985年重返高点之间的平均增速3.5%.但假如未来的长期经济增长率是3%,而且如果1929年后的市场模式重演的话--GDP增长至六倍,股市与GDP曲线才重合--那么投资者得等到2066年,才可能看到股市明确复苏.

这段时间听上去已经很长,但实际上还可能更久.假如21世纪的GDP增长是遵循过去10年的模式.以1.6%的年增速,GDP增长至六倍要等到2124年.

当然,历史也可能不会重演.也许在GDP达到六倍之前,2000年的股市高点早已被超越.而与此同时,股息也将给予投资者稳定现金流.不过,对那些还在思考股指何时能到达可持续新高的人,等待或许才刚刚要开始.(完)