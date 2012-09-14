〔中国新债〕进出口行下周三将招标发行120亿元固息债,为七年增发债

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透上海9月14日电---中国进出口银行周五公告称,将于下周三(19日)招标发行120亿元人民币固息金融债,为其今年第12期七年债的增发.
刊登在中国债券信息网的公告显示,该债为进出口行今年第15期金融债,上市后与8月发行的第12期金融债CN120312=CFXS合并交易,票面利率为3.94%.
具体条款如下:
第15期
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招标总量 120亿元
期限/计息方式 七年/固息
招标时间 9月19日10:00-11:00
招标方式 单一价格中标(荷兰式)
追加发行量 至多80亿元
缴款日 9月26日
起息日 8月21日
发行期 9月19日-9月26日
上市日 10月8日
基本承销额 无
付息频率 按年付息
--------------------------------------------------(完)
参看详情,可点选中国债券信息网(here)
--发稿 刘昕; 审校 张喜良
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。