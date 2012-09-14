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亚洲 | 2012年 9月 14日 星期五 11:29 BJT

〔中国新债〕进出口行下周三将招标发行120亿元固息债,为七年增发债

路透上海9月14日电---中国进出口银行周五公告称,将于下周三(19日)招标发行120亿元人民币固息金融债,为其今年第12期七年债的增发.

刊登在中国债券信息网的公告显示,该债为进出口行今年第15期金融债,上市后与8月发行的第12期金融债CN120312=CFXS合并交易,票面利率为3.94%.

具体条款如下:

第15期

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招标总量 120亿元

期限/计息方式 七年/固息

招标时间 9月19日10:00-11:00

招标方式 单一价格中标(荷兰式)

追加发行量 至多80亿元

缴款日 9月26日

起息日 8月21日

发行期 9月19日-9月26日

上市日 10月8日

基本承销额 无

付息频率 按年付息

--------------------------------------------------(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 刘昕; 审校 张喜良

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