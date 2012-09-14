〔中国新债〕进出口行下周三将招标发行120亿元固息债,为七年增发债

路透上海9月14日电---中国进出口银行周五公告称,将于下周三(19日)招标发行120亿元人民币固息金融债,为其今年第12期七年债的增发.

刊登在中国债券信息网的公告显示,该债为进出口行今年第15期金融债,上市后与8月发行的第12期金融债CN120312=CFXS合并交易,票面利率为3.94%.