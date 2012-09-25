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货币新闻 | 2012年 9月 25日 星期二 22:04 BJT

〔欧洲经济〕欧央行总裁称其措施只是过渡性的,必须有政府果断措施配合

路透柏林9月25日电---欧洲央行(ECB)总裁德拉吉表示:

* ECB将继续维持物价稳定,这是增长和就业的基础

* ECB的措施只是过渡性的,必须有政府措施的配合

* 欧洲银行业的统一监管应会令欧元区更稳定

* 通过消除有关欧元区的忧虑,ECB在改善信心方面起到了作用

* 借款成本的分化反映出来的是对欧元区没有依据的忧虑

* 充分尊重德国央行,其许多忧虑ECB管委都认同

* 看到中长期资金重回欧元区,投资者意识到了政策的进展

* ECB仍警惕物价稳定方面所面临的风险

* ECB将确保货币政策与银行监管职能相分离

* 欧元区所面临的最大风险是不行动,这是ECB采取措施的原因.(完)

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