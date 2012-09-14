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亚洲 | 2012年 9月 14日 星期五 14:55 BJT

法院官员称王立军案下周二开庭审理

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京9月14日电---一名法院官员周五称，前重庆市公安局局长王立军一案，将于下周二在成都开庭审理。

今年2月，王立军进入美国驻成都总领事馆，滞留超过24小时。事发前几日，重庆市委决定王立军不再兼任公安局局长。

中国官方媒体报导称，王立军涉嫌徇私枉法、叛逃、滥用职权和受贿犯罪。起诉书指控其明知薄谷开来有杀害尼尔·伍德重大嫌疑，却违背职责、徇私枉法。（完）

--编译：李富强 发稿：王燕焜

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