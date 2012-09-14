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亚洲 | 2012年 9月 14日 星期五 11:36 BJT

《汇市简讯》新西兰元兑美元触发0.8320上方的停止单,上看0.8400

0303GMT

* 亚洲时段风险偏好升温,股市普遍跟随美股走高

* 模型基金和杠杆账户正买入新西兰元,本地投资者抛售

* 已触发4月高位0.8320上方的停止单

* 若未能上探2月高位0.8400,这将成为下一道阻力位

* 五日、10日和20日移动均线趋于上行

* 浏览技术图表,请点击:(link.reuters.com/kar62t).(完)

--编译 肖群英; 审校 高琦

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