〔全球矿业〕中国大幅削减稀土开采牌照,以进行行业整顿

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透北京9月13日电---中国大幅削减稀土企业开采牌照,以在一些握有稀土这种用于高科技和军事用途的矿产品的企业间进行整并.
由于过去几年中,作为主要生产国的中国限制稀土出口并进行行业整顿,这种矿产品已在地缘政治上占据重要地位.
中国采取这种政策旨在提高稀土的国际价格,吸引更多的稀土加工企业至国内,并为将来的军事和工业需求保存珍贵的矿藏.
据中国国土资源部周四公布的名单,稀土开采牌照从113张削减至67张.目前只有10家企业被允许开采稀土.
此次稀土开采牌照削减幅度最大者,发生在中国两大主产区之一的江西省赣州市.而另一个主产区内蒙古包头市,稀土开采已基本上被整合进地方国企手中.
开采牌照的减少并不一定意味着中国稀土总产量会下降.
中国的稀土限制出口措施已引起了国际社会对稀土潜在战略意义的注意,市场价格已升至足以刺激美国和其它产区重新开发矿藏的水平.
美国稀土矿商Molycorp MCP.N受此消息提振于周四的纽约交易中上涨了5%.(完)
--编译 王洋;审校 张明钧
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。