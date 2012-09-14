〔全球矿业〕中国大幅削减稀土开采牌照,以进行行业整顿

路透北京9月13日电---中国大幅削减稀土企业开采牌照,以在一些握有稀土这种用于高科技和军事用途的矿产品的企业间进行整并.

由于过去几年中,作为主要生产国的中国限制稀土出口并进行行业整顿,这种矿产品已在地缘政治上占据重要地位.

中国采取这种政策旨在提高稀土的国际价格,吸引更多的稀土加工企业至国内,并为将来的军事和工业需求保存珍贵的矿藏.

据中国国土资源部周四公布的名单,稀土开采牌照从113张削减至67张.目前只有10家企业被允许开采稀土.

此次稀土开采牌照削减幅度最大者,发生在中国两大主产区之一的江西省赣州市.而另一个主产区内蒙古包头市,稀土开采已基本上被整合进地方国企手中.

开采牌照的减少并不一定意味着中国稀土总产量会下降.

中国的稀土限制出口措施已引起了国际社会对稀土潜在战略意义的注意,市场价格已升至足以刺激美国和其它产区重新开发矿藏的水平.

美国稀土矿商Molycorp MCP.N受此消息提振于周四的纽约交易中上涨了5%.(完)