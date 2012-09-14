〔全球金融〕QE3冲击波漂洋过海,澳洲央行面临降息压力

路透悉尼9月14日电---美联储最新强力刺激举措引发的冲击已传导至澳洲海岸,澳元应声上涨,这给澳洲相应的下调利率带来了压力.

美联储承诺即使经济复苏也将维持超低利率,被投资者解读为借入美元并买入澳元等高收益货币的套利交易绿灯大开.

不过在澳洲主要出口产品价格大幅下跌,长达七年之久的矿业荣景正失去动力的情况下,澳元汇价上涨正在紧缩澳洲的货币状况.

汇价上涨也是制造业、旅游业等长期陷入困境中的行业所不愿见到的,他们强烈要求澳洲央行推出刺激政策予以应对.

澳洲联邦银行资深分析师John Peters表示:"美元现在已不再扮演传统的冲击缓冲角色...这意味着澳洲央行有可能会及早行动,幅度也可能会更大."