〔全球金融〕QE3冲击波漂洋过海,澳洲央行面临降息压力

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透悉尼9月14日电---美联储最新强力刺激举措引发的冲击已传导至澳洲海岸,澳元应声上涨,这给澳洲相应的下调利率带来了压力.
美联储承诺即使经济复苏也将维持超低利率,被投资者解读为借入美元并买入澳元等高收益货币的套利交易绿灯大开.
不过在澳洲主要出口产品价格大幅下跌,长达七年之久的矿业荣景正失去动力的情况下,澳元汇价上涨正在紧缩澳洲的货币状况.
汇价上涨也是制造业、旅游业等长期陷入困境中的行业所不愿见到的,他们强烈要求澳洲央行推出刺激政策予以应对.
澳洲联邦银行资深分析师John Peters表示:"美元现在已不再扮演传统的冲击缓冲角色...这意味着澳洲央行有可能会及早行动,幅度也可能会更大."
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。