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亚洲 | 2012年 9月 14日 星期五 11:34 BJT

〔日本股市〕早盘跳涨至近三周高位,美联储QE新政提振景气循环类股

路透东京9月14日电---日本股市日经指数.N225周五攀升1.5%至9,000点上方,为近三周以来最高水准,此前美国联邦储备理事会(美联储, FED)推出量化宽松政策,提振市场风险胃纳和景气循环类股.

矿商类和船运类股涨幅最高.矿业类股指数.IMING.T跳涨4.7%.船运类股指数.ISHIP.T劲扬4.5%.钢铁制造商类股.ISTEL.T上扬3.5%.

日经指数早盘放量上涨138.29点,至9,133.44点,升穿200日移动均线9,002.87点,以及7月25日至8月20日涨势的23.6%回档位9,012点.

一位海外银行的资深交易员称,买单与卖单数量之比为"2-2.5:1".

本周日经指数已上涨3%,料连续第二周上扬.今年迄今已涨8%,表现逊于美国标准普尔500指数的16.1%和欧洲STOXX 600指数的11.4%涨幅.

东证股价指数.TOPX上涨1.3%,至754.12.(完)

--编译 洪曦; 审校 高琦

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