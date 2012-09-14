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亚洲 | 2012年 9月 14日 星期五 11:42 BJT

〔金属期市〕伦铜沪铜双双涨至数月高位,美联储宽松政策推波助澜

路透上海9月14日电---期铜价格周五上扬,指标伦敦和上海期铜合约均触及五个月高位,此前美国联邦储备理事会(美联储, FED)公布新一轮量化宽松政策,料将提振工业金属需求.

金融市场上弥漫乐观情绪,亚洲股市因此上涨,欧元兑美元亦升至四个月高位,之前美联储表示,每月将每月购买400亿美元抵押支持债券(MBS),直到疲弱的就业市场有持续好转迹象出现.[ID:nSB8565321].

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