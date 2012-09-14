《中国交易所债市综述》风险偏好及通胀忧虑升温料令后市承压

路透北京9月14日电---中国交易所债市本周活跃券种收益率均有不同程度下滑.虽然受QE3利空拖累,银行间债市今日面临较重抛压,但对交易所则影响有限,且量化宽松对A股的刺激或将带动转债投资价值.

不过,目前中国经济依然挣扎探底,通胀正逐步成为影响债市发展的主要因素,且QE3推出后亦将进一步加剧通胀反弹风险,令货币政策放松空间受到制约;同时,随着风险偏好情绪持续升温,预计后续交易所债市仍将面临调整压力,尤其是中长期利率产品.

但在政策对经济的提振效应及对大宗商品价格的影响尚未明确之前,市场短期暂或震荡盘整.

"这周卖券惜售,买券也是谨慎观望,所以供需很弱...,刚出来的政策到底对市场有多大影响,大家还在观望之中,"上海一家基金固收部人士表示.

上海一家券商分析师亦认为,短期来看,QE3推出对交易所债市影响不是很大.未来主要还是看中国的政策力度,大家正在赌未来中国会如何执行货币政策.当前,政府目标偏向稳增长还是比较明确的,在一定的通胀压力下首先还是要保证经济增长.

中国股市沪综指.SSEC周五受QE3推出利好激励收涨,但涨幅则落后于亚洲其他主要股市,因市场积弱已久,投资者观望气氛仍浓.本周该股指累计下跌0.18%.[ID:nSB1779142]

QE3推出亦催涨了国内大宗商品价格.上海期铜SCFc5周五收涨3.6%至逾四个月高点,上期所黄金期货SHAUZ2亦收扬2.4%.

**谨慎投资,关注短久期和可转**

近期交易所信用债表现优于银行间市场,不过随着风险偏好情绪升温,交易所债市或仍存调整压力,信用债整体仍维持流动性更好的短久期策略.

"年内到期的短久期还是有很多机构在看的.不过,总体来说,投资者已多采取偏谨慎策略,"北京一家大型券商交易员称.

另外,除了短久期信用债,市场人士亦认为,可转债或亦具备投资价值.

"风险转变、政策宽松趋势下,整体看,转债投资价值更高.转债整体看大的方向会和权益趋同,但目前转债估值包括大盘转债也处在较低水平,所以整个配置价值还是相对较好,"上述上海一家券商分析师称.

工行转债CN113002=SS周五收报101.840元人民币,较上周五的102.100元续跌.国投转债CN110013=SS周五收报106.940元,亦较上周五的107.970元下跌.

**本周交易所债市相关新闻一览**

--美国联邦储备理事会(美联储,FED)周四推出新一轮大规模货币刺激计划(QE3),称将每月购买400亿美元抵押支持债券,并持续实施资产购买行动,直到就业前景明显改善.[ID:nSB1777692]

--中国央行公开市场本周时隔近10年重启了28天期逆回购,以助银行平稳度过将至的十一长假资金需求高峰.逆回购操作期限至此从此前的最多两周,拉长至一个月,为央行平滑流动性再添利器.[ID:nSB1776006]

以下是沪、深交易所主要债券指数情况:

证交所主要债券指数收盘 周五 较上周五 周高 周低

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上证企业债指数.SSECBI 156.8603 0.1201 156.8764 156.7133

上证公司债指数.SSEEBI 139.393 0.0792 139.4206 139.3068

上证分离债指数.SSEDCBI 136.8717 0.032 136.9992 136.7405

上证国债指数.SSEBI 134.6288 0.0344 134.6445 134.5802

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深证企债指数.SZCBI 127.309 -0.038 128.264 127.268(完)