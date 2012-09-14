〔路透基点〕台湾中钢住金贷款规模缩减至2.46亿美元--RLPC

路透香港9月14日电---汤森路透旗下基点援引银行消息人士称,中钢住金越南股份有限公司首笔2.76亿美元五年期融资案已经结束募集,贷款规模缩减至2.46亿美元.签约将于10月1日举行.

兆丰国际商业银行担任牵头行、独家簿记行和代理行,承贷5,000万美元.玉山银行和元大商业银行各承贷3,000万美元,亦获牵头行头衔.

中国信托商业银行(承贷2,600万美元)、彰化商业银行(2,000万美元)、瑞穗实业银行(2,000万美元)和台北富邦商业银行(2,000万美元)加盟为协办行.

台湾银行、中国输出入银行、第一商业银行、华南商业银行和上海商业储蓄银行担任经理行,各承贷1,000万美元.

该贷款分为1.26亿美元定期贷款A部分和1.20亿美元循环贷款B部分.A部分贷款期限可延长两年.中钢公司将为贷款出具支持函.

贷款利率为较三个月或六个月新加坡同业拆款利率(Sibor)加码115个基点,使用机器设备作为担保.若台湾美元拆款利率(TAIFX)和Sibor利率差额超过40个基点,该借款人将支付超额利息.

银行受邀分四个档次参贷:

承贷4,000万美元或以上的银行可获费用24个基点;

承贷3,000-3,900万美元的银行获费用18个基点;

承贷2,000-2,900万美元的银行获费用15个基点;

承贷1,000-1,900万美元的银行获费用6个基点.

A部分贷款分期摊还,附带30个月的宽限期.

所筹资金用作运营资金,支持在越南巴地头顿省美春A2工业区建造一座工厂,以及购买设备.

该借款人是台湾中钢和日本住友金属工业株式会社的合资公司.(完)