《综述》QE3难改人民币长期偏弱预期,警惕"热钱"冲击或再进入监管视野

中国汇市：路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.8877元附近
路透上海3月2日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周四预计会开在6.8877元附近，较上日贬值约79点。
* 超预期QE3难改人民币长期偏弱预期
* 人民币短期承受升值压力
* 扭转人民币贬值预期须有国内经济基本面配合
* 警惕"热钱"冲击或再进入监管视野
作者 李文科/李然
路透北京9月14日电---美联储(FED)推出新一轮量化宽松政策(QE3)推动国际美元直线下行,亦令全球第二大贸易国--中国境内市场的银行间人民币跳空走高,并创出逾四个月来收盘新高.
不过市场人士指出,QE3虽然靴子落定,但其政策效果尚不明朗,国际美元走势对人民币的影响将是短期的.在中国经济触底反弹之前,人民币长期偏弱预期并不会扭转.
值得关注的是,美联储此举令美元安全港效应大大降低,国际资本料再次掉头冲回新兴发展国家,而基本面较好的中国有可能成为其聚集的目的地,警惕资本流入或再次成为中国监管层的重要议题.
"QE3对人民币的影响应该不会特别大,...如果美元一直下跌的话,人民币可能会有所反弹,但反弹幅度应该有限,仍将维持近期人民币的温和表现势头."招商银行总行金融市场部高级分析师刘东亮称.
受中国经济不振拖累,今年5月以来,人民币兑美元汇率一度加速下滑,人民币贬值预期加剧.但从央行的中间价可以看出,高层仍冀望人民币汇率能"维稳".
香港某外资行交易员称,市场对QE3的预期已久,在人民币近期升值中也有所消化.目前人民币的长期贬值趋势并未因QE3逆转.
在他看来,虽然美元走弱会支撑人民币,但要扭转贬值预期必须有国内经济基本面的配合,"只有市场确实看到中国经济数据的改善后,才会改变看法."
当然,人民币面临短期升值压力已不可避免.艾拓思资本集团高级分析师陈迪就强调,人民币会在相当时间内承受升值压力,但这种升值是在被动状态下进行的.现在来看,人民币在短期可能仍会继续升值,但在6.3元处或面临强劲阻力.
他并强调,目前中国国内经济基本面并不支撑人民币大幅升值,且在国内政权交接时期政府也希望保持汇率稳定.预计人民币升值空间并不大,且后期仍会向货币自身价格,也就是人民币的国际购买力回归.
"人民币的贬值预期也不会迅速扭转,这是一个缓慢的过程,在此之前必须让市场看到国内经济企稳向好."陈迪称.
美国联邦储备理事会(美联储,FED)周四推出新一轮大规模货币刺激计划(QE3),称将每月购买400亿美元抵押支持债券,并持续实施资产购买行动,直到就业前景明显改善.[ID:nSB1778324]
**警惕"热钱"冲击或再入监管层视野**
疲弱的外贸和内需不振难以让中国监管层坐视人民币大幅升值,但中国仍是全球经济发展最快的国家之一,美元安全港效应的弱化将令更多国际资本回流新兴经济体,而中国无疑是其觊觎的一大目的地,警惕"热钱"冲击或再次摆上监管层的桌面.
"判断一个国家是否对资本有吸引力,都是一个横向比较的过程,未来对欧洲和世界局势有相对乐观的判断,资本就会更多流入经济发展比较快的新兴发展国家."中国社科院政经所国际金融研究室副主任刘东民称,而跟全世界的其他区域相比,中国还是会吸引更多外资流入.
而QE3无疑会令资本流入的速度加速.刘东民坦言,今后外资流入中国的速度会加快,在往后几个月,中国国际收支的"双顺差"格局会更明显,特别是金融资本账户,顺差规模会明显加快,判断中国双顺差格局发生变化还为时过早.
应对"热钱"加速流入的挑战或再次回到中国监管层的视野,这从中国央行一位不愿具名官员的表态亦可见一斑.在他看来,QE3的推出可能会影响国际资本的流动性,导致流向发生改变,可能会流向新兴经济体,而中国又是总体经济状况比较好的新兴市场.
中国今年上半年国际收支继续保持"双顺差",经常项目顺差占同期国内生产总值(GDP)比例已从2007年历史峰值10.1%大幅回落至2.1%.[ID:nSB1773652](完)
--审校 张喜良
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