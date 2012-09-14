〔新债招标〕中国地方债招标结果受美QE3影响不大,因配置价值受认可(更新版)

(新增交易员评论和更多细节)

* 地方债中标利率基本持平昨日二级水平

* 新债招标结果受QE3影响不大

* 较好投标倍数显示地方债配置价值受认可

路透上海9月14日电---中国财政部周五代理招标发行的地方债中标利率基本持平于昨日二级市场水平,隔夜美联储推出第三轮量化宽松政策(QE3)利空债市对其影响不大.因地方债二级市场收益率已大幅高出同期限国债,机构对其配置价值和风险保护空间较为认可.

交易员指出,参照近期新债招标情况来看,今日投标倍数好于预期.近期收益率整体上行后,地方债的绝对收益已具备配置价值,机构也较愿意参与.

"从结果来看,QE对本期债券的冲击不大,因为本身就相比于国债收益率高30-40bp(基点),有保护空间."北京一券商交易员称.

业内人士稍早透露,今日招标的206亿元人民币三年期固息地方政府债,中标利率为3.47%,210亿元五年期品种为3.58%,投标倍数分别为1.91倍和1.58倍.

而中国财政部本周三招标的三年期国债中标利率则远高于预期,落在3.10%的高位,首场1.17倍的投标倍数亦是创下年内新低.[ID:nSB1773892]

北京一银行交易员也指出,地方债历来是投资户愿意介入,市场情绪对其影响相对小,而且目前地方债收益率已处于年内高点,具备配置价值.

中国固息地方政府债到期收益率曲线<0#CFMUYBMK=>中,三年期品种CFI3YY=CDC上日收报在3.4884%;五年期品种CFI5YY=CDC上日报在3.5789%.而二级市场上剩余期限4.92年的国债120014券最新成交收益率CN120014=CFXS报3.2851%,剩余期限为2.61年的国债120007券CN120007=CFXS为3.1306%.

中国银行间债市周五早盘现券收益率普涨,因美联储推出新一轮购债计划(QE3)令全球通胀预期升温,不过随着部分逢低买盘出现,收益率升幅较盘初缩减.[ID:nSB1778728]

美联储周四推出新一轮积极的货币刺激计划,称将每月购买400亿美元抵押支持债券(MBS),直到就业前景明显改善,并称近零利率至少维持到2015年中.[ID:nSB8565089]

本两期新债为今年第九、十期地方债.其中在第九批地方债中,河北、内蒙古、辽宁、大连、吉林、西藏、贵州省额度分别为46、42、30、7、40、5及36亿元;在第十批地方债中,上述省市额度分别为46、43、30、8、41、5和37亿元.

今日新债9月17日开始发行并计息,9月19日发行结束,9月21日起上市交易.(完)