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亚洲 | 2012年 9月 14日 星期五 12:33 BJT

《汇市简讯》美元指数延续跌势,目标位4月低点78.60

0408GMT * 亚洲盘延续下行趋势,因股市大涨 * 连续六天日高下降,5日、10日及20日移动均线亦向下 * 收在10日移动均线切入位80.33下方之后,下行趋势展开 * 目前目标位在4月/5月低位78.60/65 * 技术图表:(link.reuters.com/zer62t) (完) --编译 王兴亚; 审校 张明钧

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