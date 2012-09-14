〔中国货币市场〕回购利率小幅波动,美QE3注入流动性有望外溢进入中国(更新版)

(新增上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价)

路透北京9月14日电---中国银行间市场周五早盘主要质押式回购加权利率CNREPO=CFXS多变化不大.市场人士表示,市场流动性供应较充足,资金需求多集中于隔夜和跨节期限,供给能够满足需求;基准七天期资金需求不算多,加权利率下跌.

市场人士并指出,QE3为美国市场注入流动性,市场风险情绪升温,部分资金有望外溢进入中国等新兴市场.但对市场的扶助能有多大,尚待观察.

"市场流动性可以,需求主要是隔夜和跨节的,供应充足,就是价格高,"上海一外资银行交易员称.

他并指出,还是能感觉到机构的谨慎情绪,因本月底也是三季度末,中资银行上冲存款规模等以优化相应指标的动力足,国庆长假期间也需要更高的备付;QE3或在一定程度上扶助国内资金面,但不宜寄予过高期待.

上海一大型券商分析师则称,QE3会有助于美国经济的改善,市场风险情绪升温后,一些套利的资金会外溢至中国等新兴市场国家.

"短期内,已不再指望有进一步宽松货币政策推出了,更多地要依靠财政政策等扶助经济,"上述交易员预期.

美国联邦储备理事会(美联储,FED)周四推出新一轮大规模货币刺激计划(QE3),称将每月购买400亿美元抵押支持债券,并持续实施资产购买行动,直到就业前景明显改善.[ID:nSB1778190]

2008年以来的数据显示,9月当月财政会投放2,400亿元左右的资金,但此类投放或多发生在9月中下旬.而月中之前,企业需要先上缴企业所得税等.

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间12:25 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.6808 2.6878 -0.70 4,040.11

七天CN7DRP=CFXS 3.3642 3.4360 -7.18 373.79

14天CN14DRP=CFXS 3.2892 3.2938 -0.46 83.54

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 2.6789 2.6933 -1.44 1,206.14

七天CHICNY7D=CFXS 3.3826 3.4550 -7.24 94.49

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上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜<0#CN1DRPO=SS> 2.9800 3.6200 -64.00 478.36

七天<0#CN7DRPO=SS> 2.9800 2.6000 +38.00 128.42

14天<0#CN14DRPO=SS> 4.1000 3.0000 +110.00 33.04

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回购定盘利率

其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 2.6900 2.7000 -1.00 --

七天CN7DRPFIX=CFXS 3.3800 3.4400 -6.00 --

14天CN14DRPFIX=CFXS 3.2926 3.2900 +0.26 --

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Shibor:

其中:隔夜SHICNYOND= 2.6732 2.6833 -1.01 --

七天SHICNYSWD= 3.3633 3.4350 -7.17 --

三个月SHICNY3MD= 3.6501 3.6496 +0.05 --

==============================================================================(完)