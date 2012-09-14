《汇市简讯》欧元/美元上看1.3284,短期内涨势有些过头

0450GMT * 亚洲股市继续攀升,美元外其他货币兑日圆受买需支撑 * 欧元/日圆涨0.53%,存在模型和杠杆基金对欧元/美元的需求 * 欧元/美元创下1.3035的新高,上看5月高点1.3284 * 波林格区间上缘在1.3000,所以短期内涨势有些过头 * 技术图表:(link.reuters.com/wur62t)(完) --编译 白云;审校 徐文焰 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=