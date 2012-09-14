〔中国电力〕8月全社会用电量同比增速3.6%,创七个月来最低--国家能源局

路透北京9月14日电---作为宏观经济的先行指标--8月用电量持续低迷或显示中国经济仍在探底.中国国家能源局周五公布,8月份全社会用电量4,495亿千瓦时,同比增长3.6%.

该增速创今年2月以来最低,仅好于今年1月出现的罕见负增长,更是远低于中国在2011年和2010年全社会用电量两位数的增幅.

刊登在能源局网站的新闻稿称,1-8月,全国全社会用电量32,828亿千瓦时,同比增长5.1%.

分类看,第一产业用电量702亿千瓦时,下降0.6%;第二产业用电量24,184亿千瓦时,增长3.2%;第三产业用电量3,760亿千瓦时,增长11.7%;城乡居民生活用电量4,182亿千瓦时,增长12.1%.

1-8月,全国发电设备累计平均利用小时同比减少134小时.其中水电设备平均利用小时增加291小时,火电设备平均利用小时减少218小时.

同期全国电源新增生产能力(正式投产)3,468万千瓦,其中水电796万千瓦,火电2,117万千瓦.

中国2011年全社会用电量累计达46,928亿千瓦时,同比增长11.7%;2010年增幅为14.56%.均高于相应两年9.2%和10.4%的GDP增速.

以下为今年年内国家能源局公布的全社会用电量增速(%)一览:

2012年8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月

3.6 4.5 4.3 5.2 3.7 7 23 -7.5*

注:*为媒体透露数据,其他均为国家能源局公布数据.(完)

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