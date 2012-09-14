〔中国电力〕8月全社会用电量同比增速3.6%,创七个月来最低--国家能源局

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透北京9月14日电---作为宏观经济的先行指标--8月用电量持续低迷或显示中国经济仍在探底.中国国家能源局周五公布,8月份全社会用电量4,495亿千瓦时,同比增长3.6%.
该增速创今年2月以来最低,仅好于今年1月出现的罕见负增长,更是远低于中国在2011年和2010年全社会用电量两位数的增幅.
刊登在能源局网站的新闻稿称,1-8月,全国全社会用电量32,828亿千瓦时,同比增长5.1%.
分类看,第一产业用电量702亿千瓦时,下降0.6%;第二产业用电量24,184亿千瓦时,增长3.2%;第三产业用电量3,760亿千瓦时,增长11.7%;城乡居民生活用电量4,182亿千瓦时,增长12.1%.
1-8月,全国发电设备累计平均利用小时同比减少134小时.其中水电设备平均利用小时增加291小时,火电设备平均利用小时减少218小时.
同期全国电源新增生产能力(正式投产)3,468万千瓦,其中水电796万千瓦,火电2,117万千瓦.
中国2011年全社会用电量累计达46,928亿千瓦时,同比增长11.7%;2010年增幅为14.56%.均高于相应两年9.2%和10.4%的GDP增速.
以下为今年年内国家能源局公布的全社会用电量增速(%)一览:
2012年8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
3.6 4.5 4.3 5.2 3.7 7 23 -7.5*
注:*为媒体透露数据,其他均为国家能源局公布数据.(完)
更多细节,请点选国家能源局网站(here)
--发稿 李文科; 审校 曾祥进
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。