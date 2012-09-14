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亚洲 | 2012年 9月 14日 星期五 13:28 BJT

《汇市简讯》欧元/日圆升逾101.00,最高升至101.20

0512GMT

* 欧元/日圆在101.00之前的卖单均已被消化

* 自盘初水平100.65上涨,最高升至101.20

* 在101.29、101.40和101.63存在阻力,它们分别是7月2日、6月29日和6月21日高点

* 200日移动均线切入位101.73在略上方,其上有停止单(完)

--编译 徐文焰;审校 隋芬

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