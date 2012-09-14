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亚洲 | 2012年 9月 14日 星期五 13:46 BJT

《汇市简讯》澳元/日圆升逾200日移动均线、云区顶部及82.00

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* 亚洲市场风险偏好居高不下,推动澳元和其他美元外货币兑日圆走高

* 澳元/日圆突破200日移动均线切入位81.85,以及一目均衡云区顶部81.93

* 82.00上方的停止单被触发,据称该水准存在选择权边界

* 目前为止升至82.15的高点,迈向83.00,并上看8月21日触及的高位83.57(完)

--编译 徐文焰;审校 蔡美珍

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