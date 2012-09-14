〔东京美债〕10年期公债价格小跌,美联储举措提振风险资产上扬

路透东京9月14日电---美国10年期公债价格周五在亚洲市场略跌,昨日美联储决定祭出强力的新宽松措施之后,投资者离开避险资产.

美国联邦储备理事会称,将每月购买400亿美元抵押支持债券(MBS),只要通胀依然受到遏制,将持续实施资产购买行动,直到就业前景明显改善.其并宣布,目前实施的近零利率目标将至少持续到2015年中期,原计划是维持到2014年末.[ID:nSB1777692]