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亚洲 | 2012年 9月 14日 星期五 13:51 BJT

《汇市简讯》澳元/日圆突破阻力位81.7,若回落向该水准为买入时机

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* 持续在阻力位81.7上方交投,说明已经成功突破

* 原先的阻力位现在变成支撑位,若再次回测该水准,可买入

* 可能突破长达数年的盘整格局走高

* 相关图表:(link.reuters.com/jud52t)(完)

--编译 徐文焰;审校 蔡美珍

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