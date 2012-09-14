罗姆尼批评奥巴马政府在国际舞台被牵着鼻子走

(本文由路透中文网编译提供)

路透弗吉尼亚9月13日电---四名美国人日前在利比亚遇害，美国共和党总统候选人罗姆尼周四就此对总统奥巴马的外交政策予以批评，称美国现在在国际舞台被牵着鼻子走。

在北弗吉尼亚的一个竞选活动中，罗姆尼陈述了美国军力应该更强的理由。北弗吉尼亚对于谁最终赢得11月6日美国总统大选可能起决定作用。

罗姆尼未再提及对奥巴马向美国“敌人”道歉的指责，但明确表示，他之前炮轰奥巴马政府的言论被部分民主党和部分共和党盟友抨击为政治投机后，他依然没有改变自己的看法。

“我们现在看看今日的世界，有时似乎我们是被国际事件牵着鼻子走，而不是主导事态走势，”他在费尔法克斯说道。

在批评奥巴马政府对班加西和开罗美国使馆附近示威者的最初反应后，罗姆尼成为被攻击对象。

被反伊斯兰电影激怒的示威者冲击了美国驻开罗使馆，该使馆对该电影表示了批评。罗姆尼周三则对该使馆的做法表示谴责。而在利比亚对该影片的抗议中，示威者冲击了美国驻班加西领事馆，美国驻利比亚大使和另外三名美国人遇害。

批评人士表示，罗姆尼过快地将大选年政治色彩添加到美国的外交政策危机上，并且在其描述中使馆事件的时间顺序搞错。（完）