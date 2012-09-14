〔路透基点〕中国三一重工申请豁免部分贷款约束条件--RLPC(更新版)

路透香港9月14日电---据汤森路透旗下基点引述消息人士报导,中国建筑机械制造商三一重工股份有限公司正申请豁免现有贷款的部分财务约束条件.

据消息人士透露,当前对净负债/有形净资产比率的要求是0.8倍以下.

三一重工请求在2012年6月和2012年12月期间豁免净负债/有形净值的财务指标约束.

该公司请现有贷款银行在9月21日前予以回覆.

据汤森路透数据,三一重工今年6月在境内筹借1.60亿美元三年期贷款,去年8月获3.50亿美元三年期海外贷款.

母公司三一集团有限公司今年5月在境外获得2亿美元三年期贷款,去年3月筹措1.755亿美元三年期海外贷款,后者由中国进出口银行提供全额担保.

路透在8月31日报导,三一重工的业绩逊于预期,第二季净利润下滑28%,为2008年以来最大的季度利润降幅,因中国经济放缓导致应收账款激增.今年上半年净利润下降13%,至52亿元人民币.

中国是全球最大的建筑市场,据路透报导,中国自2011年下半年以来已失去增长动能,中国第二季经济增速放缓至7.6%,为逾三年来的最低增幅.(完)