〔中国债市〕美联储QE3推IRS涨逾10bp,续升动力有限但曲线或更趋陡峭

路透上海9月14日电---中国人民币利率互换(IRS)周五大涨逾10个基点(bp),因美联储推出新一轮量化宽松政策引发流动性泛滥忧虑,机构预期偏空.

交易员认为,此前市场对QE3推出已有一定预期,因此随后IRS涨幅有所收敛,显示对QE3冲击已有较为充分的反应,继续攀升动力有限,但通胀忧虑更利空长端,曲线有望更趋陡峭化.

上海一银行交易员称,早盘IRS涨幅一度达15个bp左右,随后收窄至约10-12bp,显示对QE3冲击反应已经较为充分.如果没有新的利空消息,继续大幅攀升的可能性有限,但曲线或有望再趋陡峭化.

"长端受通胀影响更大,而资金面觉得不会很紧张,所以短端上升压力小点,"该交易员表示.

银行间资金市场质押式回购CNREPO=CFXS主要品种多变化不大.市场人士表示,市场流动性供应较充足,资金需求多集中于隔夜和跨节期限,供给能够满足需求;基准七天期资金需求不算多,加权利率下跌.[ID:nSB1778866]

美联储周四推出新一轮积极的货币刺激计划,称将每月购买400亿美元抵押支持债券(MBS),直到就业前景明显改善,并称近零利率至少维持到2015年中.[ID:nSB8565089]

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周五 3.2625/3.3875 3.1490/3.2390 3.1960/3.2920 3.2560/3.3560 3.2625/3.5250

周四 3.2160/3.3260 3.0917/3.1842 3.1350/3.2283 3.1833/3.2783 3.1940/3.4420

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变动 +0.0465/+0.0615 +0.0573/+0.0548 +0.0610/+0.0637 +0.0727/0.0777 +0.0685/+0.0830

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2012年8月人民币IRS成交的名义本金总额为2,977.65亿元,环比增长逾三成.(完)