〔中国债市〕美联储QE3推IRS涨逾10bp,续升动力有限但曲线或更趋陡峭

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透上海9月14日电---中国人民币利率互换(IRS)周五大涨逾10个基点(bp),因美联储推出新一轮量化宽松政策引发流动性泛滥忧虑,机构预期偏空.
交易员认为,此前市场对QE3推出已有一定预期,因此随后IRS涨幅有所收敛,显示对QE3冲击已有较为充分的反应,继续攀升动力有限,但通胀忧虑更利空长端,曲线有望更趋陡峭化.
上海一银行交易员称,早盘IRS涨幅一度达15个bp左右,随后收窄至约10-12bp,显示对QE3冲击反应已经较为充分.如果没有新的利空消息,继续大幅攀升的可能性有限,但曲线或有望再趋陡峭化.
"长端受通胀影响更大,而资金面觉得不会很紧张,所以短端上升压力小点,"该交易员表示.
银行间资金市场质押式回购CNREPO=CFXS主要品种多变化不大.市场人士表示,市场流动性供应较充足,资金需求多集中于隔夜和跨节期限,供给能够满足需求;基准七天期资金需求不算多,加权利率下跌.[ID:nSB1778866]
美联储周四推出新一轮积极的货币刺激计划,称将每月购买400亿美元抵押支持债券(MBS),直到就业前景明显改善,并称近零利率至少维持到2015年中.[ID:nSB8565089]
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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周五 3.2625/3.3875 3.1490/3.2390 3.1960/3.2920 3.2560/3.3560 3.2625/3.5250
周四 3.2160/3.3260 3.0917/3.1842 3.1350/3.2283 3.1833/3.2783 3.1940/3.4420
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变动 +0.0465/+0.0615 +0.0573/+0.0548 +0.0610/+0.0637 +0.0727/0.0777 +0.0685/+0.0830
注: 以上数据均为按季度计算报价
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.
中国外汇交易中心统计数据显示,2012年8月人民币IRS成交的名义本金总额为2,977.65亿元,环比增长逾三成.(完)
--发稿 李宏薇; 审校 林高丽
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。