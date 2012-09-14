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亚洲 | 2012年 9月 14日 星期五 14:16 BJT

〔澳新汇市〕澳元和新西兰元升至新高,因美联储出台大规模刺激举措

路透悉尼/惠灵顿9月14日电---新西兰元跃升至六个半月高位,澳元亦升至一个月高位,因美联储推出新一轮大规模刺激措施压低美元.

澳元AUD=D4升至1.0588美元,较一周前的1.0165低位劲扬4%.

现在水位距1.0615的8月澳元高位仅一步之遥,若持续升穿1.0615则有望走向3月以来最高.支撑位为1.0490/0500附近.

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