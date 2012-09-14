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亚洲 | 2012年 9月 14日 星期五 14:15 BJT

〔日本股市〕日经指数触及三周高位,美联储刺激举措提振景气循环类股

路透东京9月14日电---日本股市日经指数周五上涨1.8%至三周来最高水平,在9,000点上方站稳脚跟.此前美联储出台了强力刺激措施,改善风险偏好,并提振了景气循环类股的表现.

日经指数.N225收高164点,至9,159.39点,东证股价指数.TOPX上涨1.7%至756.88点,市场成交量创下六个月来最高.(完)

--编译 王洋;审校 艾茂林

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