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亚洲 | 2012年 9月 14日 星期五 14:32 BJT

〔东京汇市〕美元受QE3打压下滑,欧元走升至四个月高位

* 美联储出台QE3后,欧元兑美元触及四个月高位

* 商品货币冲高

* 欧元不大可能急升突破1.3美元--交易商

* 美元兑日圆接近七个月低位

* 市场对日本当局可能干预汇市保持警惕--分析师

路透新加坡9月14日电---美元兑一篮子主要货币周五触及四个月低位,扩大此前因美联储(FED)出台第三轮量化宽松(QE3)出现的跌势.

美联储宣布QE3后,欧元兑美元触及四个月高位,澳元等商品货币也走升.

交易商表示,欧元近期有望续涨,不过不太可能出现急涨.

三菱东京日联银行分析师Akira Hoshino就表示:"我不认为欧元会续涨下去.稍稍升破1.30美元可能就是极限了."

欧元兑美元EUR=在电子交易平台(EBS)一度高见1.3046美元,为四个月来最高位.最新报1.3041美元,较周四纽约尾盘涨0.4%.

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