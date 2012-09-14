〔东京汇市〕美元受QE3打压下滑,欧元走升至四个月高位

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 美联储出台QE3后,欧元兑美元触及四个月高位
* 商品货币冲高
* 欧元不大可能急升突破1.3美元--交易商
* 美元兑日圆接近七个月低位
* 市场对日本当局可能干预汇市保持警惕--分析师
路透新加坡9月14日电---美元兑一篮子主要货币周五触及四个月低位,扩大此前因美联储(FED)出台第三轮量化宽松(QE3)出现的跌势.
美联储宣布QE3后,欧元兑美元触及四个月高位,澳元等商品货币也走升.
交易商表示,欧元近期有望续涨,不过不太可能出现急涨.
三菱东京日联银行分析师Akira Hoshino就表示:"我不认为欧元会续涨下去.稍稍升破1.30美元可能就是极限了."
欧元兑美元EUR=在电子交易平台(EBS)一度高见1.3046美元,为四个月来最高位.最新报1.3041美元,较周四纽约尾盘涨0.4%.
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。