华为称澳洲不应歧视外国通信公司

(本文由路透中文网编译提供)

路透堪培拉9月14日电---中国华为表示，澳大利亚不应歧视外国通信设备公司。华为在澳大利亚被禁止参与该国宽带网络项目投标。

在美国与其他市场，安全担忧导致华为的业务遭受冲击。去年澳大利亚价值380亿美元的国家宽带网络项目(NBN)招标时，华为被拒之门外。

尽管华为与诺基亚西门子、阿尔卡特朗讯ALUA.PA及中国中兴通讯(000063.SZ)(0763.HK)一样向亚洲、非洲和欧洲的主要运营商出售电信设备，但其主要公司客户仍来自国内。

"NBN项目招标决定作出后，我立即被叫到总检察长办公室。我们很失望，并且也未获知作出这一决定的原因，"华为澳大利亚子公司董事长洛德(John Lord)对澳大利亚国会情报委员会表示。

澳大利亚的决定3月公布后，《澳大利亚金融评论》(Australian Financial Review)称，华为试图与NBN签署价值高达10亿澳元(10.4亿美元)的供应合同。

洛德称，尽管他尊重政府保护关键基础设施的权利，但华为被NBN拒之门外后没有得到任何解释，也没有机会针对任何关切作出回应。

澳大利亚国会情报委员会正审查一项提议中的法律，该提议旨在简化执法机构获得监听电话和监视电脑批准的程序，并强制互联网和通信企业保存数据两年。

在华为的陈述中，该公司称担心这一新法可能让来自某一国家的公司受到歧视，而无助于提高通信安全。

"我们认为，任何立法改革都应明确坚持非歧视原则，"华为称，并表示公司应被给予机会回应具体安全顾虑。(完)