华为称澳洲不应歧视外国通信公司

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(本文由路透中文网编译提供)
路透堪培拉9月14日电---中国华为表示，澳大利亚不应歧视外国通信设备公司。华为在澳大利亚被禁止参与该国宽带网络项目投标。
在美国与其他市场，安全担忧导致华为的业务遭受冲击。去年澳大利亚价值380亿美元的国家宽带网络项目(NBN)招标时，华为被拒之门外。
尽管华为与诺基亚西门子、阿尔卡特朗讯ALUA.PA及中国中兴通讯(000063.SZ)(0763.HK)一样向亚洲、非洲和欧洲的主要运营商出售电信设备，但其主要公司客户仍来自国内。
"NBN项目招标决定作出后，我立即被叫到总检察长办公室。我们很失望，并且也未获知作出这一决定的原因，"华为澳大利亚子公司董事长洛德(John Lord)对澳大利亚国会情报委员会表示。
澳大利亚的决定3月公布后，《澳大利亚金融评论》(Australian Financial Review)称，华为试图与NBN签署价值高达10亿澳元(10.4亿美元)的供应合同。
洛德称，尽管他尊重政府保护关键基础设施的权利，但华为被NBN拒之门外后没有得到任何解释，也没有机会针对任何关切作出回应。
澳大利亚国会情报委员会正审查一项提议中的法律，该提议旨在简化执法机构获得监听电话和监视电脑批准的程序，并强制互联网和通信企业保存数据两年。
在华为的陈述中，该公司称担心这一新法可能让来自某一国家的公司受到歧视，而无助于提高通信安全。
"我们认为，任何立法改革都应明确坚持非歧视原则，"华为称，并表示公司应被给予机会回应具体安全顾虑。(完)
--编译：张家伟 发稿：程芳
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。