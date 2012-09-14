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亚洲 | 2012年 9月 14日 星期五 14:39 BJT

〔国际油市〕布兰特原油升向117美元,受美联储新QE政策推动

路透新加坡9月14日电---布兰特原油期货周五连续第七个交易日上涨,并升向每桶117美元,因美国联邦储备理事会(美联储, FED)公布激进的经济刺激计划后,市场寄望全球原油需求料增长.

0627GMT,布兰特原油11月合约LCOc1上涨超过1美元,报每桶116.92美元,上日涨0.94美元.布兰特原油期货周四曾触及四个月高点117.48美元,本周有望收高逾2%.

美国原油期货CLc1上扬1.29美元,至每桶99.60美元,之前短暂触及四个月高点99.64美元.本周料收高3%.

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