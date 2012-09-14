《汇市简讯》欧元/美元在1.3050至1.3070有供盘

0629GMT * 障碍位为1.3100,在1.30, 1.2980和1.2950有买盘 * 停止位在1.2960和1.2940 * 行权价为1.2900, 1.3000和1.3050的期权将在纽约时段到期 (完) --编译 石冠兰; 审校 高琦