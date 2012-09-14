〔澳洲股市〕收涨1.2%至三周高位,受金矿股劲扬带动

路透堪培拉9月14日电---澳洲股市周五收涨1.2%至三周高位,因金属价格走坚提振矿产股上扬,此外美国联邦储备理事会(美联储,FED)祭出新一轮量化宽松政策促使投资者涌入风险资产. 根据最新数据,澳股指标S&P/ASX 200指数收高50.6点,至4,390.0点. 矿业龙头必和必拓(BHP.AX)跳升1.6%至33.30澳元,力拓(RIO.AX)亦大涨2.8%至56.58澳元.黄金生产商Newcrest Mining (NCM.AX)劲扬7.3%,为近三年来最大单日涨幅.(完) --编译 许娜;审校 于春红 日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN] 澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN] 东南亚股市[.SOCN]