〔欧洲政经〕欧洲央行和IMF商讨3,000亿欧元的西班牙救助计划--报载

路透阿姆斯特丹9月14日电---荷兰的一份金融日报Het Financieele Dagblad周五报导称,欧洲央行(ECB)正与国际货币基金组织(IMF)就可能的西班牙3,000亿欧元救助计划进行谈判.该报导没有指出消息来源.

报导援引知情人士的话称,该计划将为ECB依照上周宣布的买债计画买入西班牙公债、以降低该国借款成本铺平道路,不过ECB希望确保IMF参与以保证西班牙要受削减支出的严格条件制约.