《中国信用市场综述》美联储QE3操作转向风险资产,添中国政策放松顾虑

作者 钟华

路透北京9月14日电---美联储(FED)周四推出新一轮量化宽松政策(QE3),并延续扭转操作(OT),这一决策推动美元直线下行,美国等全球股市、石油等大宗商品和黄金暴涨,以及远在大洋彼岸的中国债市收益率上扬.

全球大宗商品等市场对QE3的积极反应,可能给中国应对疲弱经济采取政策放松增添顾虑,使得经济滞胀特征愈发明显,从而令中国债市收益率上升至中性水平后在一短时间维持在相对震荡状态.

美联储在经济温和复苏情况下依然推出QE3,明显将降低失业率作为政策首要目标之一,并将维持超低利率的政策指引从2014年底延至2015年中期,似乎暗示低利率预期对经济有正面作用.美国此前公布低于预期的8月非农就业岗位,由7月的增14.1万个降至增9.6万个.

而就业指标往往是经济趋势的滞后指标.这也让市场人士联想美联储此举有着支持现任总统奥巴马赢得下任的意味.参议院共和党竞选委员会主席John Cornyn就表示,看似美联储意在帮助奥巴马,"看起来具有政治意味".美国下任总统大选将在11月进行.

从具体操作看,美联储QE3为每月购买400亿美元抵押支持债券(MBS),而非QE2还购买美国国债.加上OT操作延续,意味着联储每月可能增加约850亿美元较长期证券.

进一步看,尽管美联储QE3和欧洲央行上周不限量购债计划(OMT)有所不同,但也有着较为相似的特征,就是从干预无风险资产朝向干预风险资产积极迈进.欧洲央行OMT买进困难国家债券,联储QE3买入MBS,均属于相对风险资产.

我们看到,此前的宽松政策已经将欧元区核心国家国债和美国国债收益率压低至历史低水平,再降空间较为有限,而美国经济景气状况和欧债危机困局短期难有大幅改善基础,宽松政策增持国债等无风险资产产生的积极效果难以进一步扩散至风险资产,或对风险资产的边际效应在降低.两大央行最新宽松政策将操作标的转为相对风险资产,或为题中之义.

而美联储若采取增持国债的量化宽松政策,还将会减少市场中的国债存量而影响市场流动性,使基于国债定价的风险资产失去市场参照基础,从而不利于资产市场良性发展和信用扩张.截止今年9月12日,美联储持有美国国债1.65万亿美元,超过美国近16万亿美元国债存量的十分之一.而联储目前持有MBS存量为8,437亿美元,有较大操作空间.

但中央银行操作标的转向相对风险资产,对实体经济和资产市场运行机制干预加深,也会对央行独立性带来挑战,增添自身风险.且考虑到美国企业资产负债表已经非常良好,住户资产负债表已趋修复,联储QE3可能会更多利于华尔街,具体效果还有待评判.

当然,美联储确有祭出QE3的理由:美国经济恢复没达到预期水平,最新通胀还创出1.4%的2010年11月来最低,环比为连续"零"增长;其核心CPI环比收窄,又陷入通缩风险.对比中国8月CPI同比反弹至2.0%,市场预计四季度还将进一步上涨.而近期房价反弹明显,政治换届等诸因素,也令决策层对中国进一步放松政策顾虑重重.

美联储QE3,还有望强化投资者对中国通胀和资产价格上涨的预期.这可能对连续多月为负数的工业品出厂价格指数(PPI)有一定积极作用.而近期人民币兑美元即期汇率折射出贬值预期已悄然生变,这或许有助于中国住户和机构部门放缓转换为美元等外币资产的步伐.

尽管中国发改委已经批准上万亿的项目,但大量产能过剩使得经济恢复和结构调整具有长期性,当前短期积极迹象能否成为趋势,况且QE3对美国经济的利好要大于中国,市场主体都会不断理性评估.因此,中国资产市场要有大的强势表现,可能还需要中国决策层给出更积极的放松政策.(完)