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亚洲 | 2012年 9月 14日 星期五 15:02 BJT

《汇市简讯》美国QE3出台后,外汇期权隐含波动率几乎全线重挫

0645GMT * 自美联储宣布QE3以来,外汇期权隐含波动率全线重挫 * 较长期期权领跌,非美元货币兑日圆期权跌势沉重 * 伦敦盘初,一个月期欧元/美元期权交易量较大 * 上档回补操作支撑短期欧元期权波动率 * 详情可见TGM2552 (完) --编译 白云; 审校 高琦 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

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