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亚洲 | 2012年 9月 14日 星期五 14:50 BJT

《汇市简讯》欧元空头回补仍在进行,突破多个停止位

0539GMT

* 欧元/美元在亚洲市场升逾1.3005过程中触发停止单,触及1.3035的高位

* 在触碰失效水准1.3050、55日移动均线水准1.3055-60以及1.3100有更多停止单

* 欧元/日圆在101.00上方的停止单被触发,目前为止已升至101.20

* 在7月2日至6月21日日高上方的停止单较少,更多停止单设在200日移动均线水准101.73上方(完)

--编译 徐文焰;审校 于春红

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