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亚洲 | 2012年 9月 14日 星期五 15:43 BJT

〔日本股市〕日经指数触三周高位,美联储举措提振景气循环类股(更新版)

(新增细节)

* 美联储QE新政提振风险情绪,景气循环类股上涨

* 日立提高上半年股息后,股价上扬

* Seven & I因前景走弱而下滑

* 日经指数本周收高3.2%,连续第二周收升

路透东京9月14日电---日本股市日经指数周五攀升1.8%至三周高位,并在9,000点上方站稳脚跟,之前美国联邦储备理事会(美联储, FED)公布经济刺激方案,提振市场风险情绪和景气循环类股.

矿商和金属生产商涨幅最高,矿业类股.IMING.T跳涨5.8%.有色金属类股.INFRO.T劲扬5%.

日经指数.N225上涨164.24点,报9,159.39点,成交放量,升穿200日移动均线9,002.87.

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