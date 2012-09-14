〔日本股市〕日经指数触三周高位,美联储举措提振景气循环类股(更新版)

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(新增细节)
* 美联储QE新政提振风险情绪,景气循环类股上涨
* 日立提高上半年股息后,股价上扬
* Seven & I因前景走弱而下滑
* 日经指数本周收高3.2%,连续第二周收升
路透东京9月14日电---日本股市日经指数周五攀升1.8%至三周高位,并在9,000点上方站稳脚跟,之前美国联邦储备理事会(美联储, FED)公布经济刺激方案,提振市场风险情绪和景气循环类股.
矿商和金属生产商涨幅最高,矿业类股.IMING.T跳涨5.8%.有色金属类股.INFRO.T劲扬5%.
日经指数.N225上涨164.24点,报9,159.39点,成交放量,升穿200日移动均线9,002.87.
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。