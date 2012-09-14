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亚洲 | 2012年 9月 14日 星期五 15:34 BJT

〔韩国股市〕收于五个月高位,受益于FED刺激措施和标普上调债信评级(更新版)

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路透首尔9月14日电---韩国股市周五收于五个月来最高水准,受益于美联储推出新一轮量化宽松政策以及标准普尔上调韩国债信评级的双重助推.

综合股价指数(KOSPI).KS11收高2.92%,报2,007.58点,为4月13日以来最高收位,而且创下近九个月来最大单日百分比涨幅.

美国联邦储备理事会(美联储,FED)周四推出新一轮积极的货币刺激计划,称将每月购买400亿美元抵押支持债券(MBS),只要通胀依然受到遏制将持续实施资产购买行动,直到就业前景明显改善.[ID:nSB1777692]

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